29歲台灣女星倪暄（林倪亘）以甜美清新的天使臉孔及姣好身材走紅，目前她是中華職棒樂天桃猿隊「Rakuten Girls」成員之一，曾被廣大網友們封為「國民隊長」，卸下隊長身份後，她不但加入網路節目更出了寫真集，人氣紅不讓，最近女神防疫在家，仍不忘認真練舞，練舞影片曝光後讓粉絲全都陷入瘋狂。

倪暄時常在IG分享辣照和粉絲互動，日前她發布一段抖音影片，大跳熱門的可愛舞蹈「煮飯舞」，身穿白色短版背心和真理褲，隨著節奏扭腰擺臀，不時對鏡頭露出性感撩人的表情，秀出一截小蠻腰，她也在內文開玩笑自虧：「煮著煮著就煮出布丁頭了。」

粉絲看了都忍不住興奮直呼：「焦糖布丁看起來很好吃耶～」、「好美」、「好可愛」、「可愛的布丁」、「跳得很漂亮」、「漂亮的倪暄」、「寶貝美」、「還是很美，前兩天才夢到她..」、「午安很漂亮的髮型」、「看著都想吃布丁了」、「妳跳的真棒」、「老闆請問布丁怎麼賣」。

事實上，倪喧擁有逆天長腿和甜美臉蛋，日前才推出第一本體寫真書，有著甜美的笑容與勻稱的身材，被封為「療癒系女神」，不僅外貌出眾，她同時也會跳舞，連主持、爵士鼓、日語也都難不倒她，是網友們公認內外兼具的女神，難怪人氣一直居高不下。