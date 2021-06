全球最盛大的生技展(BIO Digital 2021)隆重登場,生技中心2021年在US BIO特別推出12項創新藥物開發技術,成功吸引禮來(Eli Lilly)、J&J(嬌生)、默克(Merck)等國際藥廠透過線上媒合會進行互動。並搶先以「Preparing for the Next Pandemic: Ready, Set and Go!」為主題,舉辦線上2021 Taiwan Biotech Forum臺灣生技論壇,提前為今年BIO Digital 2021活動暖身,揭開2021全球生技產業年度盛會的序幕。

生技中心吳忠勳執行長表示,今年主推的亮點技術包含治療急性骨髓性白血病(AML,俗稱血癌)的FLT3抑制劑抗癌藥物,此藥物已驗證具有高活性及高專一性,對於5年存活率僅15~20%之AML治療有市場切入點。另一為歐美各藥廠大力開發之抗體藥物合體(ADC),生技中心也成功推出自有專利保護之Tri-mannosyl-ADC平台,藉由酵素將化學藥物以4個單一分子(4A)或2個不同分子(2A2B)模式與抗體藥物結合,有別於其他市面上ADC藥物,對於癌症治療提高療效與克服嚴重副作用的潛力更高,極具商業開發價值。

另外看準細胞治療逐漸受到全球各界矚目,經濟部支持生技中心投入CAR-T細胞進行癌症治療的研究開發,CAR-T細胞在針對B細胞急性淋巴性白血病的治療上取得重大突破,但在治療實體腫瘤的成效卻還不如預期,生技中心藉由結合新標靶與自泌型免疫檢查點抑制劑開發出精準CAR-T細胞技術,此新標靶CAR-T細胞已在實驗室中驗證對實體腫瘤胃癌細胞具有專一性的毒殺效果,腫瘤抑制能力達60%。生技中心的CAR-T細胞技術有機會突破腫瘤微環境的限制,強化CAR-T細胞於實體腫瘤的毒殺效應,亦讓生技中心在BIO Digital 2021的1–ON-1洽商時,獲得不少廠商的青睞。

吳忠勳執行長認為,觀察此次BIO 2021線上會議,感受台灣在新興生技、AI人工智慧、數位醫療、新藥開發已有相當不錯的利基與切入點,期待台灣業者透過BIO 2021國際展會創造更多國際合作商機。