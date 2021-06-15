慈濟醫院醫護人員採用日本「宇美町」式施打法。（社會局提供）

雙和靜思堂因場地寬敞舒適，讓施打的長輩和陪伴的家屬備感溫馨。（社會局提供）

慈濟志工為施打疫苗的長輩準備淨斯結緣品，祝福平安健康。（社會局提供）

新北市今（15日）起進行設籍年滿85歲長者優先施打疫苗，借用許多學校、體育館或社區道場空間，其中慈濟基金會提供雙和、新店、板橋、蘆洲和三重等5個静思堂做為施打新冠肺炎疫苗的場所，由於場地夠大，醫護人員採取日本「宇美町」式施打法，讓長輩就座後，由醫師與護理師推護理車，逐一為長輩問診、施打，長輩打完後，還可在原地休息半小時再離開。

坐落於中和區慈濟雙和靜思堂，之前因三級警戒，幾乎門可羅雀，但為配合市府施打疫苗，快速布置成「中和區疫苗接種站」，預計於3天內供中和21里的長輩施打疫苗。

雙和靜思堂負責的資深志工黃秋良表示，慈濟為配合政府「全民施打新冠肺炎疫苗，守護全民健康」，暫停各項業務辦理，全力部署，由慈濟醫院的醫護人員分赴5個靜思堂幫忙施打，先由醫師問診，再由護士上前施打疫苗，並且給藥，以預防發燒、頭痛。

黃秋良表示，由於85歲以上長者多屬行動不便，由家屬陪同，因此醫護人員採取日本「宇美町」式施打法，即長輩不動、護理人員動，以貼心服務高齡長輩，施打後也會讓長輩留在原地休息半小時，等沒有身體不適，再行離開。離去前，慈濟志工還用心準備淨斯結緣品，祝福大家平安健康。