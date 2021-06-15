6月8日，第三十屆時報金犢獎江西創意分享會在素有“物華天寶、人傑地靈”之稱的南昌市舉行，來自東華理工大學、江西科技師範大學、江西師範大學科技學院、江西服裝學院、江西農業大學南昌商學院的高校師生近400人齊聚南昌大學新聞與傳播學院，共用創意盛典。

參加本次活動的嘉賓有：

南昌大學新聞與傳播學院院長 陳信淩

南昌市台辦四級調研員 尤丁發

思諾偉業傳播 創意合夥人/時報金犢獎評審團主席 薛振添

旺旺中時媒體集團/時報金犢獎組委會代表 蕭建華

時報金犢獎大陸召集人 周智

龍王BPD品牌部 毛啟鈞

成都創意設計周執委會 李遊

南昌大學 曾光、劉西平、湯曉芳、羅俊、揭雲

江西服裝學院人文學院 王健、朱夢睿

江西服裝藝術學院 雍自高、鄧小慧

江西科技師範學院 李翔

江西農業大學南昌商學院 楊雅婷

華東理工大學 陳熊思迪、李光柱

江西師範大學科學技術學院 熊筱

以及南昌大學全體師生

南昌大學新聞與傳播學院院長 陳信淩（圖／時報金犢獎執委會）

南昌大學新聞與傳播學院陳信淩院長上臺致辭。他表示，金犢獎為南昌大學的新傳學子提供了一個很好的創作平臺，一直以來，金犢獎都是南昌大學很好的合作夥伴，我們可以感受到，金犢獎對南昌大學以及南大學子的信任和期望。未來我們將會用更高更嚴的教學標準去要求學生，同時鼓勵學生更加積極主動的參與金犢獎。

旺旺中時媒體集團、時報金犢獎組委會代表 蕭建華（圖／時報金犢獎執委會）

蕭建華表示，創辦三十年歷史的金犢獎已經成為華人地區最大的國際青年創意獎項，一直受到各界高度的認可。希望同學們能夠開拓創新，繼續提出新的創意方案，在比賽中勇奪大獎。

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

本次活動發佈2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎、旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關·海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行·魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、鮮一杯行銷企劃獎、森田藥妝形象廣告設計獎以及辛亥革命110周年創作命題。

各命題單位也展出了今年的創作主題，同學們在現場通過命題指導，深入瞭解了每項創作主題的重點。

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

龍王BPD品牌部 毛啟鈞（圖／時報金犢獎執委會）

龍王BPD品牌部毛啟鈞為大家分享了企業品牌豆力脆的策略命題，對品牌進行了充分的解讀以及闡釋，表達了與年輕人共創品牌的想法，鼓勵同學們踴躍參與比賽。

時報金犢獎評審團主席薛振添老師進行創意分享（圖／時報金犢獎執委會）

如何將好創意賦予品牌新的色彩是創意不可或缺的部分。思諾偉業傳播創意合夥人、時報金犢獎評審團主席薛振添老師進行了近1個小時的創意分享。他借助一個個生動的案例，將創意過程中要注意的點介紹給大家，讓大家認識到一件優秀的創意作品需要具備的素質，讓創意不再模式化、套路化。

（圖／時報金犢獎執委會）