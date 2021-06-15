高齡人口疫苗開打，但卻有人因設籍問題而打不到疫苗，四處奔走。老公務員陳先生表示，高齡93歲母親與他在新北市同住18年，近期需動手術，急需先打疫苗，但因疫苗分配不足，目前只有設籍者能優先施打，他只好詢問母親戶籍地屏東，甚至打算包車回鄉施打，但被村裡當成「瘟神」一樣，令他直呼：「為打疫苗，被老家當瘟神，被新北拋棄，等於兩邊不是人。」

陳先生曾任職公部門長達40年，他表示中央在分配疫苗時不太科學，沒有按照人口結構做合理分配，「雙北市是重災區，還有很多外移未設籍人口，台中市、高雄市的疫苗相對充裕，等於沒把刀口用在對的地方。」

陳先生表示，這陣子剛好是端午假期，諷刺的是，照理說應響應政府政策，不返鄉在家防疫，但因疫苗供應不足，得冒風險帶媽媽回家打疫苗，陳先生語帶無奈表示，原本已準備好包車帶媽媽回屏東，「村幹事說，村裡聽到我們是新北回去的就害怕，說要把我們區隔開來，這讓我很感嘆，為打疫苗，被新北市拋棄，被老鄉當瘟神，兩邊不是人。」

屏東行程暫且作罷，陳先生聽聞中山醫學大學附設醫院還有疫苗提供給非設籍人士施打，原本也打算帶老母到台中打，但考量母親年事已高，脊椎側彎，不耐久坐，目前仍在等待雙北地區的疫苗。

陳先生表示，他希望政府能重新思考疫苗分配問題，他的請願並不是為了他個人，而是為了新北市有許多和他母親一樣，高齡但非設籍者的老台北人口，「新北市對非設籍老人的安排，是無法事先上網預約，而是提供一個專屬時段，要大家到那裡去等，我就想像在這種熱天氣，很多坐輪椅的老人集中在一個地方，沒有分流，真的會很辛苦。」

陳先生建議，應該要有能上網預約的方式，比較人性化，或是能不能依親，「例如我媽媽雖然戶籍不在新北市，但是他與我同住，能不能用這樣的方式安排施打？」

陳先生表示，作為人民公僕40年，他對時局有一定的觀察，「指揮中心很辛苦沒錯，但是某些決策看起來仍是算計考量較多，我們的訓練《憲法》告訴我們，人民應有免於恐懼的自由，但現在看來，人民是活在恐懼中。」