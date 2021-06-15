大陸外交部發言人趙立堅今天（15日）主持例行記者會。

有記者提問，6月13日，七國集團峰會閉幕並發表公報，公報在新疆、香港等問題上對中國指責。中方對此有何評論？

趙立堅表示，我們注意到七國集團峰會公報提及涉華議題，就涉港、涉疆、台灣、涉海等問題，對中方蓄意污蔑，干涉中國內政。此舉嚴重違背聯合國憲章宗旨和原則，違背和平發展、合作共贏的時代潮流，暴露出美國等少數國家人為製造對立隔閡、擴大分歧矛盾的不良用心。中方對此強烈不滿，堅決反對。涉疆、涉港、台灣事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

趙立堅強調，世界多極化、國際關係民主化是不可抗拒的時代潮流，一國或一個國家集團號令天下的時代已經過去了。當前形勢下，國際社會比以往任何時候更需要加強團結合作，踐行真正的多邊主義，而不應基於小圈子搞集團政治，不應以意識形態划線，打壓不同發展模式，更不應混淆是非，轉嫁責任。

趙立堅還說：「美國病了，病得不輕，七國集團還是給美國把把脈、開藥方吧。」