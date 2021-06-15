拜登政府終於發布250頁的美國供應鏈強化報告，並將台灣、南韓、日本的科技供應商，一同被劃入與大陸相同等級的國安威脅，據日媒報導指出，這代表美國調整供應鏈恐怕傷及亞洲企業，亞洲的供應商被迫跟著美國重新塑形長期戰略政策。

據《日經亞洲評論》報導，台灣在這份報告被提及80次，日本也被提到多次，其中大陸被提500多次，這份報告為美國總統拜登今年2月下令、要求調查關於半導體、大容量電池製造、疫苗等醫療產品以及稀土等關鍵礦產等4大領域供應鏈現況報告，拜登政府將依據這份報告來強化並投資美國本土建立供應鏈。

其中，台灣身為全球先進技術晶片生產基地，1名台灣半導體產業高層透露，拜登在努力重塑美國產業的同時，也多出了許多投資機會，帶動美國製造業活動增長，甚至還提到台灣的盟友面臨的隱憂，包括兩岸關係僵持等，可能成為美國供應鏈的弱點，這是前美國總統川普從未面臨過的狀況，代表亞洲的科技供應商可能要重新思考調整生產線布局的規劃。

報告提及，台灣與大陸擁有眾多半導體廠商，這使得全球半導體供應鏈面臨嚴重的地緣政治風險，即使是小型衝突或是禁運措施，都可能讓美國企業面臨打擊，並提及台灣缺水可能對半導體生產線的衝擊。

除了台灣，這份報告也提到全球有90%光阻劑來自日本，這主要是用在晶圓上蝕刻的材料，加上南韓在記憶體晶片領域的領先，都對於美國半導體產業有著顯著影響。

台灣國防智庫「國防安全研究院」高層Su Tzu-yun指出，這份報告顯示美國對東亞供應鏈缺乏信心，甚至是面對盟友，這不僅是陸美關係的延伸，白宮更希望掌握高度敏感科技技術。

雖然美國一再對半導體供應鏈出手，甚至想要加強對這些生產技術的控制程度，但是美國半導體行業協會(Semiconductor Industry Association, SIA)4月就曾發布報告指出，若台灣半導體產業只要停工1年，將對全球造成4900億美元的大損失。台積電董事長劉德音5月接受美國電視台專訪也強調，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）談及全球有很多晶片在亞洲生產，有必要調整供應鏈，他認為美國應該投資研發，培養更多人才進入產業，而不是試圖改變供應鏈，疫情所造成的晶片短缺問題，在哪個地方生產都會發生。