林姓男子找友人王姓男子助陣，與情敵王姓男子談判，3人扭打成一團時，林男竟不慎開槍將友人王男射死，一審依殺人罪重判19年6月。15日高雄高分院認定林男無殺人故意，改判過失致死罪，合併應執行期8年2月，可上訴。

二審法官認為，林男亮槍後與王男發生拉扯，過程中不慎扣下板機打中王男及友人王男，無殺人故意，依過失致死罪改判4年6月。持有槍枝部分，維持一審判刑4年，合併應執行期為8年2月，可上訴。

2020年3月31日凌晨，林男疑與王男因某位女子有感情糾紛，約友人王男一同前往鳳山區某公園談判。為了防身，林男事先藏放1把改造手槍在背包裡，雙方約在鳳翔公園見面。

林男搭乘友人王男的汽車前往赴約，抵達時友人見王男已在該處等候，原本想要直接開車衝撞，卻遭林男制止，下車後雙方旋即發生扭打。

過程中，林男一度拿槍托攻擊王男頭部，疑似不慎誤觸板機、造成手槍擊發，子彈貫穿王男右前臂，再射入友人王男左後背，彈頭還穿透肋骨、肺部、胸主動脈，最後卡在右鎖骨下的胸壁肌肉，送醫搶救不治。

一審合議庭認為，子彈自高向低處射出，認定林男是趁王男、友人王男互毆時趁機開槍，而且林男明知道子彈打中人，竟沒有立刻通報119搶救，有殺人不確定故意，友人王男的家屬也不諒解、要求重判。高雄地院依殺人罪判16年、褫奪公權8年，持有槍械罪判4年、可併科罰金8萬元，應執行刑共19年6月。

上訴至二審，合議庭認為王男因拉扯、奪槍的過程不慎擊發槍枝，認定林男無殺人故意，依過失致死罪改判4年6月。持槍部分維持原審判決，合併應執行期為8年2月，全案仍可上訴。