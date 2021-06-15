台北市推出網路預約接種挨轟，市長柯文哲15日霸氣表示，不只有85歲以上長者要施打疫苗，接下來至少要到12歲，還有很多人要施打，透過網路預約，在感染管制或行政成本管控上比較優良，北市會繼續採用網路預約，17日將開放給85歲以下長者登記。

新一批AZ疫苗今開打，台北市各接種站爆排隊人潮，且幾乎沒有社交距離，成了另類群聚，甚至有長者頂著烈日等待超過1小時。

柯文哲今指出，防疫有空間和時間的距離，大家在9時開始施打時全都跑來，一定造成群聚，預約程式會17日重新上線給85歲以下長者登記，將改成以小時為單位，把時間區隔開來。

他表示，疫苗施打不是只有85歲以上長者，至少打到12歲，所以還有很多人要打，必須以最低行政成本達到最好效果，若是發通知單很難把報到時間控制到小時，且網路預約還可以讓民眾選擇想要施打的時段、醫院，對於感染管制或行政成本都比較優良，北市會繼續用網路預約。

面對議員質疑幫忙協助接種的區公所人員，很多人都尚未施打疫苗沒有防備，柯文哲說，來打疫苗的是健康的長者，和在醫院照顧確診者不太一樣，大家都想打疫苗，有疫苗就盡量幫大家施打，在不夠的情況下，慢慢從高齡往下打。

外界質疑柯文哲昨稱萬一疫苗有剩將交給醫生運用，但市府沒有統一做法，柯說，昨有下行政命令，基於人與人互信，疫苗開封後可施打10人、11人，若只打掉2個人也不可能把其他8人份都丟掉，施打原則以1至7類人員為主，相信每個醫生會做最適當使用。