先前因精準料中新冠疫情而爆紅的「印度神童」阿南德，在3日公布的最新影片中預言，英國、以色列這2國將在6月20日之後發生「嚴重大事」，不料再次預言成真，英國首相強生15日宣布，因印度變種病毒確診率暴增，將原訂6月21日的解封日期延後至7月19日。

阿南德在最新影片中預言，6月20日之後，以色列及英國的疫情會開始嚴重惡化。(取自Conscience/YouTube)

阿南德在3日公布的影片中提到，印度近期因疫情造成的大規模死亡，讓他感到相當難過，他不斷強調疫苗並非最佳的解決方法，並列舉大規模接種疫苗前幾名的國家塞席爾及智利，即使打了疫苗，疫情依然持續爆發，他並透露，6月20日之後，以色列及英國的情況會開始嚴重惡化。

沒想到近幾週來，英國境內印度變種病毒確診案例快速成長，專家甚至警告，恐引發第3波大流行。有鑑於印度變種病毒確診率暴增，英國首相強生宣布，將防疫解封日期將延後1個月，至7月19日。

英國的這項重大宣布，無異又驗證了印度神童阿南德3日的預言「英國、以色列這2國將在6月20日之後發生大事」。此外，阿南德認為，透過傳統醫學「阿育吠陀」來提升免疫力，以健康的方式過生活，便能抵抗細菌跟病毒，他認為這才是緩減疫情大流行的最好方法，而非依賴藥物。