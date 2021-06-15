華新科（2492）公告，該公司庫藏股提前達陣，總計斥資8,527萬元，買回自家股票400張，買回均價為213.19元，華新科今日收盤價為218元。

華新科原定在5月4日至7月2日買回400張自家股票，但實際僅執行至今日，也較原訂時程提前。