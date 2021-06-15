華新科庫藏股提前達陣 買回均價213.19元 16:412021/06/15 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公告，該公司庫藏股提前達陣，總計斥資8,527萬元，買回自家股票400張，買回均價為213.19元，華新科今日收盤價為218元。 華新科原定在5月4日至7月2日買回400張自家股票，但實際僅執行至今日，也較原訂時程提前。 《集中市場》外資續買超百億 台股上望17400點 處分廠辦挹注 神基獲利年增目標提前達陣 #華新科 #庫藏股 #提前達陣 #買回均價 #總計 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼開出7月份和第三季內銷盤價 平均漲幅4.1％ 15:592021/06/15 財經 台塑四寶今年獲利 目標突破2,000億 04:102021/06/15 財經要聞 《盤後解析》台股大漲157點 簡伯儀：3點要留意 14:502021/06/15 財經 《半導體》5月營收創高 均華股價登峰 12:002021/06/15 財經 《半導體》台積電隨ADR續攻 周四除息聚焦 10:182021/06/15 財經 《熱門族群》萬海解脫開攻 貨櫃三雄天價不設限 15:242021/06/15 財經 618購物節》中華電、台灣大與遠傳品牌電商活動內容公布 15:532021/06/15 科技 外圍的逆襲！有錢人棄守「民生社區」正核心 11:372021/06/15 房市新訊 《電腦設備》雙利多推一把 緯穎千金到手 10:522021/06/15 財經 高端變「妖股」巨震20％ 內行人驚爆背後真相 12:212021/06/15 財經 《熱門族群》台積電除息前鋪紅毯 概念股灑花 09:442021/06/15 財經 財經熱門新聞 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 - 財經 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 苗栗電子廠疫情新增1家 群創光電出現首例移工確診 - 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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