中國人民銀行旗下的「金融時報」最新撰文稱，須警惕美元反彈風險，下半年人民幣匯率易貶難升。文章指出，影響人民幣匯率的因素是多方面的，其中美元升值風險將是最直接的一項，市場分析師普遍認為，人民幣匯率趨近貶值的轉捩點，下半年很可能將出現貶值壓力。

報導稱，植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平表示，隨著全球大宗商品價格持續走高並在高位波動，美國通膨水準明顯上升。近日，美元指數在90附近遇較強下行阻力，不排除未來大幅反彈的可能性。市場認為，美國聯準會收緊貨幣政策或已箭在弦上。

連平認為，2021年下半年，美國升息預期將捲土重來，2021年底和2022年初將可能啟動升息，屆時美元升值的可能性更高。連平進一步表示，一旦美國升息，中國應該不會迅速跟進，中美利差會進一步收窄，甚至可能會出現階段性的反向利差，將推動美元走強，人民幣將因此走貶。

另一方面，下半年美國經濟如果強勁復甦，可能再次導致美元走強。分析師稱，中國經濟2021年將是前高後低的走勢，而美國和全球可能是前低後高，下半年中美經濟增速差縮小或使人民幣匯率承壓。因此人民幣匯率雖在前一段時間持續走高，但不會走出單邊上漲趨勢。