疫情升溫，中央流行疫情指揮中心從5月19日起提升全國警戒至第三級，要民眾減少外出避免群聚，導致血庫呈雪崩式下滑，各類血型均難以維持安全存量，台酒6月17、18兩日號召全民捐血送好禮。

台灣菸酒公司指出，台酒身為防疫國家隊一員，除全力加開產能製作防疫酒精供應，另為善盡社會責任，協助解決血荒困境，特與台北捐血中心南海捐血室合作，在6月17、18兩日舉辦「熱血台啤-廉手防疫」社會參與捐血公益活動，活動現場並贈送「熱血台啤-廉手防疫福袋」，以鼓勵周邊政府機關構員工及社會大眾齊心響應捐熱血、挺醫療，一同挽袖做公益，為守護國人的生命與健康盡一份心力，並彰顯公司企業誠信經營、崇尚廉能治理的理念。

南海捐血室並以最高等級防疫規格，採全預約方式辦理，每時段僅受理1人捐血，民眾須在活動前兩天完成預約，捐血時要求全程配戴口罩，以確保安全。凡於活動當日捐血1袋（250cc）者，即可獲得內含台酒酒香泡麵、乾洗手防護噴霧等一包防疫福袋。

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