杏輝（1734)醫藥集團研發中的天然產物茯苓，臨床試驗證實能提升免疫及抗過敏，在備受國際關注中，近日獲邀發表2021 年世界疫苗、藥品安全監視與替代醫學大會研究報告。由於全球正陷入新冠疫風暴中，茯苓的功效和未來的發展潛力，也引為焦點。

此次醫學年會，共有英國、日本、印度、以色列、巴西及捷克等各國專家學家參與，杏輝集團科技長暨杏國新藥總經理蘇慕寰應邀發表演講。他是台灣唯一受邀的講者，與會者從疫苗研發、飲食、運動、健康保健等各面向提出對抗新冠病毒的各種可能方案，其中以色列更分享了其國家在疫苗注射活動成功的關鍵，期望共同打擊本世紀最嚴峻的疫情。

蘇慕寰以今年四月杏輝在國際期刊-Life生命科學 (Life 2021, 11, 372.) 發表的【茯苓在卵清蛋白致敏的小鼠過敏性氣喘模型中調節 Th1/Th2 反應並減輕氣管炎症】為報告主題，在國際聯合學院會議組織6月9日至10日於線上播客舉辦的【2021年第四屆世界疫苗、藥品安全監視與替代醫學大會】發表演講。

蘇慕寰表示，茯苓，是一種可食用的腐生真菌，通常用作滋補和抗衰老的傳統中藥。該藥物具有多種藥理特性，包括抗發炎和免疫調節。杏輝經實驗證明：含有羊毛蘭烷三萜類化合物的茯苓萃取物 (LipucanR) 透過活化自然殺手細胞(人體第一線免疫細胞，Natural killer cell，簡稱NK細胞)來增強非特異性（先天）免疫力，並證明因促進干擾素(IFN-γ)分泌增加與細胞激素（Interleukin 2)增加，而使1型T輔助細胞(Th1)免疫反應增強。

杏輝研究證明茯苓萃取物的抗過敏和抗氣喘作用。此外，茯苓提取物對抑制 Th2 細胞激素（Interleukin) IL-4、IL-5 和 IL-10也有明顯效果。此實驗結果證明，茯苓提取物可調節內在免疫 Th1/Th2 反應，在Th1表現的結果係增加自然殺手細胞吞噬活性，在Th2的表現，則是預防或減輕因過敏引起的氣喘或症狀。

杏輝針對茯苓有效成分的功效研究，成果屢獲國際期刊青睞刊登，獨家原料茯苓提取物(LipucanR)並已獲得16國55項專利。