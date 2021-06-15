電競週邊配備品牌 SteelSeries隆重宣布推出兩款全能型電競產品，包括Rival 5 電競滑鼠，以及兼容PC及PlayStation的Arctis 9無線電競耳機，後者可兼容到PlayStation 5。Rival 5電競滑鼠集出色的效能和靈巧、舒適便捷的設計於一身，為那些喜歡玩不同型別遊戲的玩家提供一站式解決方案。

【Rival 5電競滑鼠界的「變色龍」】

Rival 5電競滑鼠適用於各類型遊戲，給玩家最完美的遊戲體驗。（SteelSeries提供／黃慧雯台北傳真）

Rival 5電競滑鼠針對喜歡玩不同遊戲類型的玩家，提供一站式解決方案。Rival 5具備優秀效能及時尚外型，以變色龍為設計靈感，擁有能隨著環境需求而變換顏色的能力。延續SteelSeries 對於創新滑鼠設計的一貫傳統，Rival 5的貼合度符合人體工學設計，亦能為不同手掌大小及使用習慣的玩家提供舒適的握感。直覺性的側邊按鍵設計，可協助玩家在任何遊戲中迅速作出反應。

玩家可自訂九個可編程按鈕，包括最重要快速鍵。側板上五個快速鍵設計，讓玩家在遊戲中能更快速和有效率的切換動作。Rival 5電競滑鼠造型設計如變色龍一樣，玩家可根據特定遊戲改變配色設計。出色的PrismSync 燈光照明技術提供了10個燈光區域、1680萬個鮮豔燦爛及清晰銳利的照明特效，將RGB 燈光效果提升到另一層次。玩家亦可輕鬆地將自訂的色彩配置與其他SteelSeries 產品同步，甚至可以根據遊戲中的提示信號而做出反應。

Rival 5電競滑鼠重量僅有85g，比同類型產品(G502)輕30%。除此之外，強韌網狀線纜的超細纖維網狀材質可減少阻力讓滑鼠操作更靈活輕巧，協助玩家在使用時能有更迅速順暢的滑動與動作。

無論處於任何狀況，這款電競滑鼠均可實時追蹤，搭載 TrueMove Air 感應器，可自訂真正的 1:1 追蹤軌跡，18,000 CPI和400IPS追蹤速度，以及40G最大加速度。其傾斜追蹤技術，能排除在角度傾斜、用力敲擊、快速抬起放下時的錯誤追踪。另外，新一代的Golden Micro IP54按鍵經計算可承受高達 8,000 萬次點擊，耐用度比其他電競滑鼠高出3倍以上，升級的防塵及防水按鍵，即使面對最苛刻的遊戲需求仍能提供精準的點擊。Rival 5官方建議售價為 TWD 2,290

【Arctis 9無線電競耳機】

Arctis 9無線電競耳機相容 PC及PlayStation，更可以完美兼容到最新PS5。（SteelSeries提供／黃慧雯台北傳真）

Arctis 9電競耳機配備SteelSeries 超低延遲的 2.4GHz 無損無線連接，以高保真音效為PC與 PlayStation 的玩家帶來無延遲的無線遊戲體驗。Arctis 9電競耳機與 Arctis Pro 及 Arctis 9X 無線電競耳機一樣，可使用藍牙連接至流動裝置，讓玩家在遊戲中享受 2.4GHz 無損音訊的同時，仍能進行語音通話、收聽音樂或是進行VoIP聊天。

Arctis 9 電競耳機秉承 Arctis 系列的傳統，使用Discord 認證的降噪麥克風及標誌性的 Arctis音效。ClearCast麥克風採用雙向設計，擁有出色的降噪功效及提供自然、清晰的音訊效果；標誌性的 Arctis 音效可強化遊戲中微妙且關鍵的聲音，使玩家能夠聽到每個細節，從而取得遊戲中的勝利。

Arctis 9 電競耳機擁有最佳化電池，每次充電可提供長達 20 小時以上無間斷的使用時數。且使用專利的滑雪鏡布料懸吊式頭帶、獨家運動風格的Airweave 耳墊設計及耐用的鋼鐵耳機結構，完美的貼合度為玩家帶來無與倫比的舒適感。貼耳式 ChatMix 控制讓玩家即時調整遊戲與聊天音訊之間的平衡，新一代環繞音效 DTS Headphone: X v2.0 亦為 PC 玩家提供精準的環繞音效位置提示，讓玩家猶如身歷其境。台灣地區6月即將上市，官方建議售價為 TWD 6,190。