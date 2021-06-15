彰化縣新增2名死亡案例，分別為南彰化大型醫院附設護理之家的百歲人瑞住民，和一名里長出院返家自主健康管理期間，13日突然猝逝。衛生局長葉彥伯指高齡者染疫死亡率偏高，而確診者出院返家自主健康管理期間死亡，仍屬於確診死亡案例，依中央規定須依第五類傳染病方式處置。（謝瓊雲攝）

南彰化大型醫院群聚事件累計已有14人確診。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美15日公布新增1例本土確診案例，為日前南彰化大型醫院群聚事件，一名住院的90幾歲確診老婦返家隔離後發病，同住的60幾歲媳婦也在隔離第5天發病，13日採檢陽性，於15日公布確診。

另外，新增2名死亡案例，分別是南彰化大型醫院附設護理之家的百歲人瑞住民、和一名里長，累計已有7人死亡。

南彰化大型醫院爆發院內群聚感染，感染源仍不明，包括6B病房、3樓附設護理之家都有住民、看護、病患和護理師染疫，15日新增60幾歲婦女確診、CT值14.4，為9日採檢陽性的90幾歲老婦人同住的媳婦，於隔離中發病。

另外，該醫院附設護理之家，最早發病的百歲人瑞，因出現發燒症狀住進5樓病房治療，出院時採檢陰性，返回護理之家後卻確診，同住的90幾歲室友也確診，人瑞本月上旬剛過完生日，不料14日卻因染疫過世。

而與溪湖湳底社區有地緣關係的大家族，因為姐妹們感情好，5月底返回溪湖娘家聚餐而染疫，其中二林鎮里長夫妻20幾歲長孫確診後，也被採檢確診，65歲邱姓里長本月1日收治住院後、9日出院返家進行自主健康管理，不料13日就突然失聯，親友上門發現他口吐白沫倒地，送醫不治。

由於該里長有糖尿病、高血壓等慢性病死，送醫不治後，醫院進行PCR檢測為陰性。彰化縣衛生局強調，該男子採檢時CT值大於30，依中央規定可出院返家，但在自主健康管理期間過世，仍屬新冠肺炎確診死亡案例，即使採檢皆為陰性，仍需依法定第五類傳染病相關規定，盡速於24小時內火化。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，新增1例確診、累計251例，已完成3萬8434人篩檢，目前居家隔離人數712人、累計居家隔離2819人，核酸檢測陽性率0.65％。平均每1人確診就會匡列隔離11人，防堵疫情在社區擴散，經1個多月來觀察，這樣的擴大匡列量能是足夠的，有助於控制並穩定降低Rt值、R0值。

王惠美呼籲，端午連假剛過，呼籲民眾若期間曾與高風險地區親友聚餐者，務必自主健康管理14天，一有症狀就立即主動就醫採檢。由於近日新增確診者都是在隔離期間發病確診，隔離無法趴趴走，因此連續兩天都沒有新的疫調足跡。她也強調，採檢陰性不代表不會染病，呼籲民眾一定要做好自主管理，不要趴趴走。