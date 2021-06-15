韓國接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）首劑疫苗人數在今天下午累計超過1300萬人，接種率突破25%。防疫當局指出，75歲以上確診人數較先前大幅減少，顯現疫苗防疫效果。

韓聯社報導，COVID-19預防接種對應促進團表示，韓國國內接種首劑疫苗人數在下午2時30分超過1300萬人，以去年底韓國總人口數計算的接種率約為25.3%。

韓國政府原定目標在6月底前完成1300萬人首劑疫苗接種，如今提前達標，預估月底前接種人數可增至1400萬人。當局規劃在9月底前完成3600萬人首劑接種，11月達成群體免疫。

疾病管理廳長鄭銀敬14日於例行記者會表示，首劑接種率至少要達到7成，才可能有效遏止社區傳染擴散，形成群體免疫。她指出，英國在首劑接種率達6成的狀況下，仍受變種病毒影響造成確診人數增加，提高接種率同時仍須檢討如何對應變種病毒。

韓國目前接種率雖離群體免疫還有一大段距離，但已顯現初步效果。根據中央防疫對策本部今天公布數據，與去年12月相比，75歲以上高齡族群每10萬人的確診人數從15.8例大幅降至2.3例。

當局表示，75歲以上族群接種率高，確診人數確實明顯下降，預期死亡率也將隨之下降。韓國至今天凌晨零時累計確診14萬8647例，1992例病歿。

韓國依年齡等感染高風險因素擬定接種計畫，預計在17日公布第3季接種計畫，對象將包括18至59歲族群。