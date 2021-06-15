藍委主張發放新冠死亡補償金 柯P嗆：不要為了起鬨而起鬨 16:472021/06/15 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲在防疫記者會上表示，要務實處理問題，「不要為了起鬨而起鬨。」（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎死亡人數仍持續增加，國民黨今與死者家屬舉辦記者會，國民黨主席江啟臣認為，蔡政府沒有善盡照顧人民義務，將追究政府防疫失責，並協助爭取國家賠償，主張對新冠肺炎死者發放補償金，對此，台北市長柯文哲在防疫記者會上表示，要務實處理問題，「不要為了起鬨而起鬨。」 柯文哲說，法律要有一致性，若新冠肺炎要賠償，就要明講，以後什麼疾病要賠，什麼疾病不要賠，要務實處理這個問題，不要為了起鬨而起鬨，要務實面對這個問題。 三峽恩主公醫院引中藥治療 9位確診者解隔離出院 英國遭印度變種病毒猛攻 重症醫示警：恐引發第三波疫情 #新冠 #肺炎 #新冠肺炎 #國民黨 #問題 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 染疫死者家屬怒吼政府無能 江啟臣主張發慰問金及補償金 11:172021/06/15 政治 港專家：不排除出現新冠「鼠傳人」病例的可能 14:062021/06/15 兩岸 大陸國家衛健委：新冠疫苗接種破9億劑次 15:202021/06/15 兩岸 北市確診死亡率高達4％超過全國 醫生曝關鍵 15:262021/06/15 生活 疫情爆發 疫苗淪口水戰！醫舉1例：幾年後可能發現是在害人 10:142021/06/15 生活 台灣新冠死亡率3.7％超高 醫：3種人先打疫苗才能下降 11:592021/06/15 生活 沒出門卻確診！感染醫揭敗在三件事情 08:022021/06/15 生活 稱「萬華應優先配給疫苗 」朱學恒6個「Q＆A」反嗆林昶佐 10:112021/06/15 政治 解封有望！今本土確診132例 8人死亡 三級警戒以來新低 13:372021/06/15 生活 彰化縣再添一死 染疫里長出院4天突昏迷送醫不治 14:502021/06/15 生活 澳洲沒疫苗卻挺過疫情高峰 在地台人揭關鍵：台灣做不到 13:322021/06/15 生活 政治熱門新聞 友人一首詞曝蔡執政慘況 游盈隆：內容令人拍案叫絕 - 政治 陳時中快被換掉了？媒體曝：蔡英文臉書這段話有玄機 - 政治 賈永婕戳破國王的新衣 郭正亮質疑指揮中心什麼心態 - 政治 台灣靠陳時中會完蛋！網列8大事蹟 媒體人看傻 - 政治 喊話團結！ 蔡英文籲長輩打疫苗 紓困會調整 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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