新冠肺炎死亡人數仍持續增加，國民黨今與死者家屬舉辦記者會，國民黨主席江啟臣認為，蔡政府沒有善盡照顧人民義務，將追究政府防疫失責，並協助爭取國家賠償，主張對新冠肺炎死者發放補償金，對此，台北市長柯文哲在防疫記者會上表示，要務實處理問題，「不要為了起鬨而起鬨。」

柯文哲說，法律要有一致性，若新冠肺炎要賠償，就要明講，以後什麼疾病要賠，什麼疾病不要賠，要務實處理這個問題，不要為了起鬨而起鬨，要務實面對這個問題。