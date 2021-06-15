2021年5月21日下午，“牛氣沖天，犢當一面”第三十屆時報金犢獎全球校園創意分享會暨第四屆雲南高校廣告教育論壇在雲南師範大學商學院舉行。

參加本次活動的嘉賓有：

雲南師範大學商學院董事長 張南紅

雲南師範大學商學院副校長 甯凡

雲南師範大學商學院校長助理 龐宇

雲南省人民政府臺灣事務辦公室新聞處處長 李仁興

思諾偉業傳播 創意合夥人 薛振添

旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司 總監 張厚煒

時報金犢獎大陸召集人 周智

龍王BPD品牌部 毛啟鈞

中國傳媒大學博士、中國傳媒大學戰略傳播研究所特約研究員高陽

昆明理工大學/藝術與傳媒學院廣告學 副教授 李懷蒼

雲南藝術學院文華學院藝術設計學院院長 楊春曉

雲南聯大文化傳播有限公司 楊曉玲

雲南廣播電視臺少兒頻率總監 張秋玲

中聯部金磚國家智庫中方理事會常務理事 馬竣齡

雲南盤龍雲海藥業集團執行總裁 胡曉輝

丁氏蜂業公司董事長 丁映淮

雲南成名廣告文化產業園經營開發有限公司 董事長 呂承鴻

聿安品牌策劃 CEO、雲南省廣告協會副秘書長 宋希賢

雲南講武文化科技有限公司 總經理 熊雲衛

雲南師範大學商學院副校長 甯凡（圖／時報金犢獎執委會）

今年是商學院建校20周年，辦學20載，學校獲得諸多榮譽，為社會輸送了5萬余名優秀畢業生；今年也是金犢獎舉辦第30年，30年間，金犢獎這面大旗已經深深地立在了青年人的心目中，成為青年人心中最具創意的青年獎項。今年還是我們偉大的党的百年華誕，站在新的歷史起點，黨將帶來全國人民向2035年的遠景目標奮進。希望今後，雙方能開啟深度合作，攜手用創意為青年人啟智、築夢，用創意去聯通我們青年的未來，為雲南乃至更廣闊的區域培養深耕於這個時代的創意人才，這是商學院與所有合作夥伴共同的使命擔當。

旺旺中時媒體集團、時報金犢獎代表 張厚煒（圖／時報金犢獎執委會）

2021年，金犢獎已經邁入第三十年，三十而立的金犢獎已經成為華人地區最大的青年創意獎項，一直受到各界高度的認可。在國際賽事中，彰顯出了世界華人青年的軟實力。今年教育部中國國際教育交流協會以及中國廣告商協會作為大會的雙指導單位，共同發起華人青年的創意活動，目前累積參與師生超過1000萬人，為行業不斷培養近百萬的業界人才。希望青年人成為新時代的領導者，用新的思路、新的模式、新的創意來刷新整個時代。

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

本次活動發佈2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎、旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關·海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行·魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、鮮一杯行銷企劃獎、森田藥妝形象廣告設計獎以及辛亥革命110周年創作命題。

各命題單位也展出了今年的創作主題，同學們在現場通過命題指導，深入瞭解了每項創作主題的重點。

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

龍王BPD品牌部 毛啟鈞（圖／時報金犢獎執委會）

龍王BPD品牌部毛啟鈞先生以《讓年輕人成為品牌共創者》為題，講解了企業品牌的策略命題。毛啟鈞以企業主打產品“豆力脆”為案例，細緻梳理、講解了“豆力脆”從創意構想到產品落地的系列流程，他強調，創意需要解決生活痛點，而人群、需求、喜好、消費場景以及碎片化延伸是需要考慮到的方面。

思諾偉業傳播創意合夥人 薛振添（圖／時報金犢獎執委會）

思諾偉業傳播創意合夥人薛振添先生以《創意的思考》為題，深入淺出地介紹、講解了何為好創意的衡量標準。他建議，要多聽多想多看，敢於突破自身的慣性思維，以尋求最好的答案去挖掘創意，並強調單純有力的概念、意料之外的創意以及觸動人心的洞察力是構成好創意所不可或缺的三要素。

薛老師精彩的分享中，現場掌聲不斷，反響熱烈，在場的同學們紛紛踴躍提問，大膽提出自己在學業中所遇到的困難與疑惑。

（圖／時報金犢獎執委會）