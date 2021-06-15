花蓮縣明將替第一梯次長者接種，採逐村里接種來分流人潮。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府明天替長者們接種後，會發放疫苗接種記錄卡，以利追蹤未來接種第二劑的時間。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣配得13500萬劑AZ疫苗，今天上午5處接種站已共替逾1500名第2到5類對象接種，含警察、村里長、清潔隊及長照機構相關人員，明天則採逐村里分流方式替90歲以上長者及85歲以上原住民長者接種，由於接種後會發放疫苗接種記錄卡，請長者務必收好，以利未來接種第二劑時的需要。

花蓮縣長徐榛蔚今下午在防疫記者會上時提到，今天第2到5類對象疫苗接種首日，縣內5處接種站流程順暢，早上已施打1537劑，明天將替第一梯次的長者接種，呼籲子女盡量陪同，縣府也已備妥交通車、復康巴士、愛心計程車等，並請各村里鄰長協助。

徐榛蔚說，明天接種會逐各鄉鎮的村里分流接種，報到時間已公布在各鄉鎮及縣府的官方網站上，而長者接種後，工作人員會發放疫苗接種記錄卡，替老大人們註記第一劑的接種時間，而未來接種第二劑時仍需使用，請長者或家中子女務必妥善保存，切勿隨意丟棄。

衛生局今陸續將剩餘的2876劑疫苗配送到各鄉鎮市衛生所及接種站，衛生局長朱家祥一再強調，目前同仁皆已準備好疫苗的數量，請長者們不用著急、不用擔心，「一定可以打到疫苗」，戶籍不在花蓮的長者們，則可聯繫村里長協助接種事宜。

此外，衛生局今下午也在秀林鄉衛生所開設普篩站，今天沒前往篩檢的鄉親，可於周四下午2點前往，而縣府也預計將於13鄉鎮市設置普篩站，供其他有疑慮的民眾篩檢。