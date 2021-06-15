停課不停學持續延期至暑假，有鑑於市場電腦設備需求仍大於供給，宏碁(2353)五月底萬元教育筆電已陸續出貨，也即將銷罄。而依照近期通路銷售回報，部份消費者反映家中仍有桌機替換的需求，宏碁宣布再推出教育桌機-Acer雙核迷你電腦，4GB RAM、256GB SSD儲存，內建Windows Home作業系統，建議售價11,900元，專案價8,888元，可以外接電視或螢幕來滿足學生線上學習的需求，立即供貨。

上週政府宣告停課不停學延長至暑假，居家上班、遠距教學的電腦設備仍供不應求，面對龐大的市場需求，宏碁調度貨源，加緊供貨，除了打造萬元教育筆電，現又緊急第二波推出萬元桌機。

同時，宏碁服務中心仍維持正常營運並安排電腦到府收送服務，以協助急需電腦設備的民眾。宏碁表示，遵守防疫措施，前往服務中心者須全程戴口罩及酒精消毒，進行實聯登錄、室內保持5人以下及社交距離，也鼓勵多利用到府收送服務，降低接觸機會。