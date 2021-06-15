美股隔夜漲跌互見。在內地指數收黑之下，恆指周二收跌，交易所今日成交金額達1301億港元。

周二香港恆生指數開高低走，收跌203.60點或0.71%，為28638.53點。國企股(H股)跌82.02點或0.76%，為10668.93點。

科技指數跌0.38%。京東健康跌3%；美團跌1.5%。

內地房地產股大跌。德信中國跌6.3%；中國奧園跌5%；綠城中國跌4.5%。

體育用品股上漲。特步國際漲20.7%，報10.72港元；特步獲高瓴投資6500萬美元。安踏體育和李寧分別上漲2.7%和3.6%。

海底撈跌1.63%，盤中一度大跌5%。瑞信下調海底撈、九毛九、呷哺呷哺等內地餐飲股今年盈利預測，每股盈利分別下調6%、9%和12%。

呷哺呷哺跌0.81%；該公司14日晚間公布人事大地震，董事會罷免趙怡執行董事職位。趙怡先前已被解除總裁職務。