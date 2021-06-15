台中七期可說是近年最火燙的土地交易熱區，據高力國際統計，自2020年至今，七期累績超過11筆土地交易，而且買家不僅有在地建商，北部建商如中悅、忠泰、興富發、大陸、遠雄等均有佈局，以其土地價格加上不斷上漲之建築成本推算，未來住宅推案售價至少都要每坪60萬元起跳，辦公室產品售價也至少要坪50萬元以上。據地籍資料顯示，七期又有一筆指標土地交易案，由忠泰領航建設砸8.8億元買進市政北七路、惠中二街口附近的惠國段111地號、約346.78坪土地，每坪成交單價約256萬元，為今年七期第四宗指標土地交易案。

高力國際指出，該土地位於大遠百後側，地點相當好，而且台中公共建設陸續到位，加上房市買盤穩定，七期內的指標豪宅價格又不斷攀升，促使許多大型建商積極搶進。

高力國際指出，此次忠泰領航建設買進的土地正好坐落七期最燙金的地段，區域內豪宅每坪行情60至80萬元，其中寶輝秋紅谷頂樓戶更傳出以每坪逼近百萬元、每坪約97萬元。

進一步觀察七期內的頂級辦公室，目前每月每坪租金站穩1100至1200元，每坪行情更站上40萬元大關，高力國際指出，台中七期猶如台北市信義計畫區，區內多是指標豪宅、頂級辦公室，群聚效應明顯，而且土地稀缺，賣掉一塊就少一塊，因此，可以看到不少掛牌建商捧著高價買地。

高力國際資本市場及投資服務部資深執行董事黃正忠表示，雖然目前台灣以防疫為優先要務，但整體基本面仍然穩健，包括建商及企業自用等土地需求，仍需為長期發展所需儲備土地原料，土地交易熱度不減，高力國際近一年內就成交數宗大型土地或有都更以及危老潛力之舊大樓，且順應目前品牌建商尋求跨區發展的趨勢，接連促成跨區土地交易，例如去年底出售台北大安區精華地段的都更案，買方是台中知名建商，本次成交的台中七期土地，幾組在地買方與北部買方都有洽談，最終也是由北部品牌建商脫穎而出，順利插旗七期市場。