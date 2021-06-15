「金曲歌王」吳青峰前年演唱自己所寫的歌曲，遭前經紀人林暐哲提告違反《著作權法》，師徒對簿公堂。台北地方法院審理後，今一審判無罪。吳青峰所屬的環球音樂表示：「環球音樂旗下藝人吳青峰，為其詞曲創作智慧財產權人，今感謝台北地方法院刑事庭詳查事實真相，為青峰伸張公平正義，保護智慧財產權人、讓創作者得以把時間留給創作。」

環球表示，自2019年起、林暐哲及其公司對吳青峰提起民事假處分聲請並經二法院駁回，民事訴訟一、二審，以及今日宣判之刑事訴訟，連續5次裁判結果一致，林暐哲及其公司之請求均遭法院駁回、判決青峰勝訴。環球音樂再度呼籲「音樂人回歸初衷、勿再濫訴耗費司法資源。再度感謝各界關心，此刻最重要的是大家平安健康」。

而吳青峰也表示：「謝謝大家的鼓勵，對方民事也才剛提起三審上訴，也不期待刑事會就此告一段落。對方若不斷上訴，而我也只能配合繼續出庭，總之，還有一段長路得走。但對我來說，多少次都一樣，因為不管出庭或是訴狀，我要做的從來只有『說實話』這一件事而已。只是遺憾所有人時間不斷被訴訟消耗。但總之，It’s ok.有你們，有音樂，會好的。」團員小威留言「太好了！勿再濫訴耗費司法資源」，家凱回應「請別再浪費司法資源，讓創作者把時間留給創作」。