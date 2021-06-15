以卓別林的經典名句「人生遠看是喜劇，近看卻是悲劇」為企劃主題，改編自同名人氣網漫的韓劇《遠看是蔚藍的春天》，描述正值20多歲的年輕人們，雖然他們生活在蔚藍的春天， 但近距離觀察後卻可發現他們的生活是殘酷且嚴格的，該片因為有「Wanna One」出身的朴志訓、演出韓劇《我的室友是九尾狐》人氣飆升的裴仁赫，以及在《女神降臨》中飾演女主角轉學後第一個好閨蜜讓觀眾印象深刻的姜旻兒所主演，再加上羅人友、車清華等實力派演員陣容，未播出前就已備受粉絲期待。

昨（14日）首爾記者會上，導演金政賢頻頻對於選擇朴志訓擔任男主角相當滿意，因為視覺上跟原著網漫的角色形象200％相似，朴志訓卻透露所飾演的「呂俊」儘管外表看似開朗，內心卻是受過傷害的角色，相信觀眾看了會有所共鳴，所以拍得很開心。也坦言與角色的相似度其實只有50％，因為他並不會一直對別人很親切、這麼開朗，也不會說肉麻的話，相似的部分在於如果變熟之後，就會什麼都給對方，並透露演出漫改劇有好有壞，因為有原著角色的關係，詮釋起來會比較容易上手，但也相對有著不小的壓力，不能讓觀眾覺得落差感太大，又要很自然地表現出來。

裴仁赫飾演的「南秀賢」因為從小失去父親，得打工努力求生存，他也透露為了詮釋劇中角色刻意減肥，平日刻意降低身體活力，也盡量讓心情平靜來符合角色個性。因《我的室友是九尾狐》爆紅的他，笑稱最近常被人認出來，終於感受到自己開始有知名度、支持的粉絲變多了，感恩出道雖沒很久卻可接連演出重要戲劇。

姜旻兒在被問到默契分數時，滿分100分給了300分，表示覺得在看畫面的時候覺得3人外型很搭，儘管角色個性不同，可是事前進行了多次採排，彼此默契足夠所以才給超高分。裴仁赫因為較晚加入劇組，一開始與朴志訓相處起來頗為尷尬，但相處越久越像好朋友，所以給了600分，朴志訓則覺得與裴仁赫一開始的確不熟，但2人互動就像劇情發展，對演技上也是有所幫助，所以給了900分超高分。3人不時看著彼此大笑，導演被主持人問到3人聚在一起會不會很吵時也是苦笑著頻頻點頭，可見眾人在現場拍戲都相當開心有默契。

該劇播出首集亮點滿滿，朴志訓飾演的呂俊人氣超高且受到學長姐的喜愛，因而出現不少嘴甜、撩人的畫面，其中一次開門的動作，竟迎來了姜旻兒所飾演的金素彬的投懷送抱，金素彬的雙手還一直放在呂俊胸前，2人的初次相遇可說是相當震撼。金素彬想要拜託呂俊放棄當教授助理的打工機會，沒想到反被撩「學姐願意跟我當朋友，我可以考慮一下」，之後更是因為女方不敢高空彈跳，而被男方「公主抱」直接跳下去。播出同時，朴志訓也在UNIVERSE即時留言與粉絲互動，透露這場高空彈跳的畫面是親自上陣演出的，而且只拍一次就過關，充滿帥氣魅力的「公主抱」也成為粉絲們票選最經典的片段。該劇每週一、二晚間8點半在愛奇藝國際站與韓國零時差同步上線。