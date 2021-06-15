2021年5月27日，第三十屆時報金犢獎全球校園創意分享會在古今相容，天子津渡的天津，同天津工業大學師生相聚在天津工業大學一同開啟創意模式。

參加本次活動的嘉賓有：

天津工業大學傳媒藝術系黨支部書記 馮丹陽

天津工業大學人文學院副院長 王治國

天津工業大學傳媒藝術系主任 張榮愷

天津市臺灣事務辦公室宣傳處 常亮

北京靈銳互動聯合創始人/時報金犢獎評審委員 劉繹源

旺旺中時媒體集團/時報金犢獎組委會代表 張富森

時報金犢獎大陸召集人 周智

掌閱精選產品總監 文思遠

龍王BPD品牌部 安淩霄

天津工業大學人文學院副院長 王治國（圖／時報金犢獎執委會）

金犢獎成為學生們施展專業技能的練兵場，是檢驗教學品質的試金石，也是完善人才培養模式的能效標，更重要的是，同學們經歷了這樣的大賽的歷練，學生們逐步推行熱愛之心，進取之意，創新之樂，這正是天津工業大學人才培養的核心價值目標，借時報金犢獎三十周年來臨之際，表達對時報金犢獎的深深謝意，最後衷心祝願本屆時報金犢獎天津巡講會圓滿成功，祝願熱愛生活，熱愛創意，熱愛設計的學者，在本屆時報金犢獎中再創佳績。

旺旺中時媒體集團、時報金犢獎代表張富森（圖／時報金犢獎執委會）

時報金犢獎因創意水準之高，被譽為青年創意奧斯卡，也是現在目前全球華人地區歷史最悠久，覆蓋率最廣的青年創業殿堂，金犢獎就是一個大家庭，也是專門為年輕人構建的創意大平臺，今年。期望鼓勵青年成為新時代的領跑者，用新的思路，新的模式，新的創意來刷屏整個新時代

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

本次活動發佈2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎、旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關·海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行·魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、鮮一杯行銷企劃獎、森田藥妝形象廣告設計獎以及辛亥革命110周年創作命題。

各命題單位也展出了今年的創作主題，同學們在現場通過命題指導，深入瞭解了每項創作主題的重點。

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

掌閱精選產品總監 文思遠（圖／時報金犢獎執委會）

掌閱精選產品總監文思遠首先介紹了掌閱精選APP品牌的理念與產品特點，其次也為大家解讀了今年掌閱精選APP品牌的策略命題。

龍王BPD品牌部 安淩霄（圖／時報金犢獎執委會）

龍王BPD品牌部安淩霄先生對命題進行了充分的解讀以及闡釋，通過地域口味的形式介紹產品的同時更特別強調來了龍王食品策略單的四個方面訴求。

北京靈銳互動聯合創始人 劉繹源（圖／時報金犢獎執委會）

北京靈銳互動聯合創始人劉繹源先生以《讓思維擴列》為題，向大家分享了自己在創意的過程中的思維方式，並通過視角、表達、邏輯三部分來教給同學們如何看待問題、如何溝通問題、如何解決問題。現場熱情高漲，掌聲不斷。

（圖／時報金犢獎執委會）