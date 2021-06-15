桃園市懷寧醫院院長吳清彥，2016年間聘僱沒有醫師資格的許育名、蔡智敏擔任病歷紀錄員，卻讓2人對住院病患從事診斷行為，並開立醫囑單，遭桃園地院依違反醫師法判刑1年10月。吳認為刑期太重提起上訴，台灣高等法院審理後維持原判，15日駁回上訴，本案仍可上訴。

另外，許育名一審遭依違反醫師法判刑1年，今也一併被駁回上訴，蔡智敏則因在偵查期間就認罪，獲桃園地檢署處分緩起訴。

判決指出，吳清彥身為懷寧醫院負責人兼院長，有決定是否任用人員的權力，明知許育名、蔡智敏未領有醫師證書，卻為了降低人事成本，2016年間以病歷紀錄員名義聘僱2人，實則要求2人對住院病患從事疾病診斷、開立處方簽。蔡曾對病患實施中央靜脈導管植入手術，許則進行傷口照護等醫療行為。

桃園地檢署接獲檢舉，2017年間發動搜索，全案因此曝光。吳清彥偵審期間均否認犯罪，辯稱他有向院內人員強調不能稱許、蔡為醫師，2人執行醫療行為，是私人偶發行為，但因院內人員指證歷歷，甚至有醫師曾反映讓2人看診違法，但無下文，因而選擇離職，且2人均承認有被要求執行醫療行為，法官因此不採信吳的辯詞。