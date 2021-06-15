每個人都嚮往職場、情場兩得意的人生，搜狐網命理專欄點名，生肖馬、兔、鼠的人在7月下旬桃花運最旺，在事業上可發揮豪情壯志，讓財運有所好轉，更會一起帶旺桃花，可望牽手真愛，脫單不是夢！

▍1.生肖馬

屬馬的人在7月下旬時運不錯，工作發展順暢，更有傑出的財氣，金錢收入可望穩定增長。在未來這段期間，屬馬的人迎來吉星保佑，可任意揮發豪情壯志，特別是單身者和異性之間的交流會變得更順暢，可望出現接連不斷的好桃花。

▍2.生肖兔

對於屬兔的人來說，在7月下旬不論事業或財運都會有所好轉。在感情上，只要多花一點精力，就會尋得良緣。單身的人很有機會遇到個性賢惠又體貼的異性，建議可以嘗試著開拓社交圈，多多認識新朋友，就可以增加脫單的機率。

▍3.生肖鼠

屬鼠的人生活態度一直都很積極，若是在單身狀態，7月下旬的桃花運將會大開，在有了紅鸞星的庇佑下，異性緣會變得非常好，只需要注意外出時的穿著打扮即可，切記要大方整潔，多多給人開朗活潑的印象，其他方面可以自由發揮。