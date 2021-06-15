國內新冠肺炎疫苗供不應求，外傳民眾檢舉台中市驗光生公會浮報許多不符合資格的人施打疫苗，台中市衛生局15日表示，經過調查未發現該情形，而驗光師是醫事人員，本身是可以施打疫苗的。

據媒體報導，有民眾檢舉台中市驗光生公會偷報許多不符合資格的人施打疫苗，依衛福部醫事機構查詢，有驗光所明明只有一名驗光生，但造冊人員就報了6名，許多人都是浮報。

衛生局長曾梓展表示，驗光師是醫事人員，本身是可以打的，但醫事人員同一個工作場域的相關工作同仁，事實上每個驗光所可能1、2個，這些人只要他有加入勞健保，有證明在那邊工作，也符合規定可以施打，但大規模不相干的人去打，在進行調查後，台中市沒有這種情形。

大雅區橫山社區活動中心快打站指揮官、大雅區公所主祕蔡昇和指出，將嚴格審核台中市驗光生公會呈送的造冊名單，需具備職業登記證及健保卡才可施打，避免行政人員偷打疫苗。