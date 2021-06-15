有民眾直擊信義區長輩必須頂著艷陽，在飽受高溫曝曬的天氣下施打疫苗，引起討論。(摘自胡采蘋臉書)

全國各縣市疫苗紛紛開打，台北市今（15日）起替預約接種的85歲以上長者及65歲以上原住民施打疫苗，但信義區長輩卻必須頂著艷陽，在飽受高溫曝曬的天氣下排隊等待，引起討論。

財經網美胡采蘋在臉書「Emmy追劇時間」分享北市信義區國中外，長輩排隊接種疫苗的照片。畫面中可看到許多高齡長者，其中有人還拄著拐杖、坐著輪椅，仍必須頂著33-34度的高溫，排成一列長長的隊伍等待接種。

胡采蘋寫道，「這張85歲老人們在艷陽下排隊的照片，就是在我所就讀的國中所拍攝，我在國中時期，曾經有兩次在升旗典禮朝會上被曬到昏厥，老師主動上來要我回教室休息。」

對此，網友也紛紛留言表示，「這種天氣，中暑了怎麼辦？」、「這種規劃完全是在考驗台北老人家的生存意志」、「如果這是我的爺爺奶奶在這樣的地方排隊，我一定會當場哭出來」、「如果我是85歲老人，拐杖早就丟過去了」。