全台疫情嚴峻，三級警戒再延長至6月底，信義房屋除了呼籲今年端午節民眾宅在家共同抗疫外，即日起也推出「信義慶端午城隍來保庇」線上活動，只要利用社區幫APP觀看祈福影片，6月30日前答題且分享影片，就可立即抽獎，有機會獲得Dyson空氣清淨機以及聯名本草香包組等多項好禮，同時信義房屋更準備共13,500個與台北霞海城隍廟聯名的限量端午香包供所有民眾線上索取，以郵寄方式寄送到家，端午不返鄉，與信義房屋X台北霞海城隍廟香包一起在家抗疫。

信義房屋每年端午節都會到社區鄰里舉辦活動，但今年端午不返鄉、在家齊抗疫，因此與台北霞海城隍廟合作，提供社區限量聯名的本草香包，幫助民眾趨吉避凶，也祈求疫情早日結束。香包的中藥材是來自大稻埕具有三十年歷史老字號中藥行-聯通漢芳所提供，可有效驅蚊且清神明目，同時也透過本次線上活動將傳統的中藥文化帶至全台灣各個社區中。

信義房屋過去即經常協助社區辦理各式活動，今年度因應防疫，目前已將所有實體活動改為數位化，例如在春節與母親節皆推出了線上活動，共累積1萬多名民眾參與，一起共襄盛舉，線上聯繫家人、社區感情，一樣可以很緊密。

已成立40年的信義房屋近三年已舉辦超過二萬場社區服務，舉凡紗窗修繕、環境清潔、兒童繪畫、節慶手作、居家水電服務以及社區鄰里聯歡活動…等，疫情期間亦主動協助社區及在地店家製作1922簡訊實聯制，並提供社區防疫標語、隨身酒精噴瓶及電梯面板包膜等服務，未來將持續以好服務、好生活為目標，將信義精神傳遞至所有社區，創造信義永續好生活。