女網友分享，打開肉粽驚見兩種「不明生物」，還被兒子取笑「媽媽好衰」。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

照片驚人，膽小者慎入！端午節肉粽，是不少人期待的美味，更是一種「儀式感」，一名地方媽媽端午節下班後，開心撥開粽葉，準備享受期待已久的美味，不料卻直擊兩種「不像蟑螂也不像毛蟲」的不明生物，讓她瞬間「靈魂抽離、血壓升高、偏頭痛發作」，更慘的是還被兒子取笑「媽媽你好衰，我們吃的都沒有」。

一名地方媽媽端午節（14日）在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示下班回家，準備享用期待已久的肉粽，打開香噴噴的粽葉，淋上她最愛的東X辣椒醬，結果竟然看見「不太像蟑螂....也不太像一般的毛蟲」的兩種外星生物，讓她「靈魂瞬間抽離...血壓升高....偏頭痛馬上發作」，更慘的是兒子還跟她說，「媽媽你好衰喔.....我們吃的都沒有」。

原PO無奈回應兒子：「都是同一桶的料有差嗎？只差我有看到食材而已」，同時澄清粽子不是自己包的，是親戚外面買的。

眾網友看完紛紛回應：「蛆原。。。來你跑來這裡」、「我都沒在看食物的 閉著眼睛吃」、「我每次月底的時候我都不戴眼鏡吃飯，畢竟不想看到過期跟蟲」、「菜埔，是蔡埔」、「三葉蟲」、「當做沒看到一口吃下補充蛋白質」、「豐富的蛋白質 別怕 吃下去就對了」。

另有網友認真表示「肥胖的蟲子」應該是黑水虻的幼蟲；另一種有腳的生物，則推測是海蟑螂的殼，或是魚虱藏在蝦米裡面。