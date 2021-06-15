勞動部勞工紓困貸款今(6/15)日開始接受申請，不少銀行據點大排長龍，甚至網頁也當機，顯示民眾資金需求殷切。不過，勞工紓困貸款每人最高額度僅為10萬元、利率1.845%，若想要增加貸款額度，就必須自行申請一筆信貸，也因此，國內有銀行推出超低利小額信貸，前90天的利率僅為1.5%，比勞工紓困貸款還要低，90天後則根據個人信用條件計算利率水準。此外，該筆貸款有動用才計息，沒有動用就不收利息，且免手續費、免出門線上即可申辦，最快一天擁有可動用額度。

國內持續壟罩新冠肺炎疫情，各行各業及民生經濟大受衝擊，不僅自營店家、服務業、小型攤販等面臨營收驟減或停業的窘境，部分上班族甚至必須請防疫照顧假，或者有些勞工也開始放無薪假，導致生活收入銳減。為了讓民眾手頭有寬裕的資金度過難關，凱基銀行即日起至12月31日止，推出「佛心速還金」，享動用後90天內優惠利率1.5%，且免申辦手續費，凡是有防疫照顧假、自主居家管理或無薪假證明者，均可在家線上完成申辦及簽約手續，從申請到核准撥款最快1天即擁有一筆可動用額度，幫助安渡疫情艱難時刻。

政府勞工紓困貸款每人額度最高10萬元、利率1.845%，若是民眾需要的資金超過10萬，想再申請一筆信貸，一般都需要額外支付開辦費。凱基銀行指出，「佛心速還金」是額度型貸款， 最大特色是提供一筆可以隨時動用的額度，沒有動用就不計利息，適合緊急救援，申請不需支付開辦費，90天內利率只要1.5%，相當於每借1萬元，一天利息不到1元。可隨時提領，沒有合約限制，想提前還款也不需負擔任何費用，讓有需要的民眾更能彈性周轉運用資金，因應短期疫情帶來的衝擊。

舉例來說，上班族陳小姐於疫情期間因照顧小孩需請防疫照顧假，收入暫時減少，但仍需支付房租、貸款、電信費、水電費等必要生活支出，需要短期3個月的小額資金周轉，便可申請佛心速還金作為緊急備用金。如於7月1日線上申請5萬元額度，申請當下可先省下一筆一般信貸所需負擔的開辦費，9月30日還款時，只需支付利息費用約185元與200元的動用手續費，換算下來每天不到5元的利息費用。如果收入恢復穩定，隨時可提前還款減少利息支出，且不收取提前還款的違約金，較可彈性處理資金上的臨時性支出。

防疫期間為方便民眾無須外出，「佛心速還金」提供線上申辦管道，從申請、簽約到對保，全程皆可線上完成，同時也可以線上24小時隨時動用撥款至多數的銀行同名帳戶中，申請人不論是在家防疫或是因居家隔離無法出門，只要使用手機或電腦即可申辦，順利取得救急資金。