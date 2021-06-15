首波公費疫苗開放接種，台中市烏日區在烏日國小、僑仁國小設置快打站，民眾接種秩序良好。（烏日區公所提供／林欣儀台中傳真）

首波公費疫苗開放85歲以上長者施打，台中市烏日區共設置2處快打站，區公所採取分里、分流措施，秩序良好。而烏日林新醫院醫護接種比例原本只有5.5％，院方近來持續宣導、再加上院長林明輝帶頭接種AZ疫苗後，接種率躍升至95.94％，且憑藉著精準抽劑，每瓶疫苗最多可施打12人。

烏日區疫苗快打站分別設置在烏日國小及僑仁國小，15日起開放85歲長者施打，區長林崇懿指出，因區內採分里分流措施，行動不便者也安排里幹事或里長聯繫，一早到快打站視察，從報到、施打、觀察到離開的操作過程皆很順暢。

烏日林新醫院也開設專責門診，提供符合公費疫苗施打的民眾預約掛號，院方指出，目前已安排醫院12、13樓護理之家、血液透析中心的洗腎患者接種疫苗。而有鑑於新冠肺炎病毒已進入社區傳染階段，為避免高風險族群染疫，院內特別宣導醫護接種疫苗。

烏日林新醫院指出，日前政府開放第一波醫護施打疫苗時，因多數人擔心副作用、態度觀望，院內接種率只有5.5％，為鼓勵醫護積極接種疫苗，院方還特別舉辦3場次講座，透過各種研究報告分享疫苗的副作用與保護力、提供臨床試驗數據等，讓醫護安心，目前政府分配的60瓶AZ疫苗、10瓶默德納疫苗已供781人接種。

值得一提的是，一般疫苗每瓶可供10人施打，烏日林新醫院強調，門診護理師使用低殘留空針精準抽劑，在維持每人接種疫苗的劑量相同情況下，每瓶疫苗最多可施打11至12劑，在疫情嚴峻、疫苗有限的情況下創造最大效益。