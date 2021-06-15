隨全台三級警戒持續延長，為減少外出接觸機會，在家網購已成為採購生活必需品的主要管道，PChome 24h購物發現，近一月(5/11-6/10)APP訂單量較去年大幅成長近6.5成，且短時間內湧入破百萬下單人次，顯見消費型態逐漸轉變，影響行動端購物躍升主流趨勢。PChome 24h購物適逢21週年，推出「生日不過，疫情快過」檔期活動，滿足消費者無接觸不出門的購物需求；更首度於APP舉辦「21K手指馬拉松」互動遊戲，鼓勵消費者盡量不出門、在家網購所需商品，共同戰勝疫情！

近期民眾對於防疫戒備仍嚴陣以待，且宅居生活時間拉長，更加重視家中環境清潔和舒適度，刺激PChome 24h購物站上防疫家電相關關鍵字近一月搜尋量年成長逾3倍，亦推升紫外線殺菌、次氯酸製造機、酒精自動感應機等防疫生活家電銷量倍數成長。進一步公布「五大熱搜防疫家電」排行榜，由「紫外線殺菌燈」榮登熱搜冠軍，較殺菌棒消毒面積大、抗菌防蟎更全面，佔整體防疫家電商品銷量比例約8成，穩坐榜首；「空氣清淨機」可把關家中空氣品質、入榜第二名，熱銷品牌如Dyson、Honeywell、Coway、Blueair等，過濾技術先進、有效防範病毒和細菌，買氣居高不下；為提升居家生活品質，清潔家電類有助於快速完成日常清潔工作，且部分機型可達到高溫殺菌效果，拉抬「洗碗機」、「洗衣機」位居第三名及第四名；此外，夏季家電採購需求暴增，「移動式冷氣」以黑馬之姿衝上第五名，因其具備隨插即用、方便自行安裝、移動便利等特點，且一機多功能、相對超過萬元的變頻冷氣CP值高，同時也成為多數家庭及企業採購首選，省去家中安裝大型冷氣的精力、體恤保全及量測體溫人員在炎熱高溫室外工作的辛苦，近一月整體銷量較去年攀升3倍，表現驚人。

迎接宅居生活大作戰！PChome 24h購物推出「生日不過 疫情快過」活動，全場下殺21折起，特別集結多組一線品牌，陣容包括BRITA X 幫寶適、Dyson X Apple跨品牌聯盟祭優惠，讓全台消費者不出門、線上買更划算，在家用質感商品享受生活儀式感，還有6/18、6/24於LINE購物導購限時回饋5%，搭配 Pi 拍錢包綁定 Pi 拍錢包信用卡筆筆回饋5％無上限，最高可享10%回饋、6/19前下單可獲得隨箱限量「21週年收貨膠帶」，且6/21前天天進APP簽到集點，還有機會得到日本Bmxmao MAOsmart 2掃地機器人(市價9,900元)、6/30前APP下單滿490元登記抽Panasonic國際牌變頻12公斤洗脫滾筒洗衣機(市價23,900元)，輕鬆打造健康舒適的宅居生活。