埔里警分局全面消毒，拘留室也是重點區域。（埔里警分局提供／廖志晃南投傳真）

消防局救護車，也進行消毒。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

6月15日警察節，立法委員馬文君、南投縣議會副議長潘一全感謝警察同仁的付出，特別安排專業的奈米消毒團隊，到埔里警分局全面消毒，在疫情肆虐之際，滴水不漏保護警察健康。

馬文君表示，本土疫情爆發，基層警察同仁站在防疫第一線，不僅要辦案及交通疏導，還得協助疫調、尋找失聯的患者，甚至遇到民眾未戴口罩，隨時身處染疫的風險中，因此，她邀請專精抗菌、抗病毒的生物科技團隊協助清潔消毒，讓員警的工作環境更安全；生技團隊曾獲得全台最高等級的國防醫學院P4實驗室認證，能有效對抗新冠病毒，抗菌液無毒、安全及長效，可以消毒辦公桌、會議室、拘留室甚至電腦螢幕；而在警察節噴霧消毒，希望「人民保母」在保護民眾的同時，也要保護好自己。

潘一全表示，在警察節為辛勞的防疫英雄加油打氣，感謝警察保障縣民的生命財產安全，同時呼籲鄉親好朋友要共體時艱，減少跨區移動，外出時全程戴口罩，避免出入人多擁擠或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同渡過艱困難關。

埔里警分局長方秋梅表示，疫情爆發以來，全體警察同仁積極投入防疫工作，與醫護人員一起站在最前線，全力以赴，非常辛苦，感謝所有支持肯定警察的朋友。