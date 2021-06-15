時尚美妝節目《女人我最大》，開播至今已經歷經18個年頭，長時間以電視綜藝錄製的方式陪伴大家，無奈這次遇到疫情的攪局，配合相關的政策規定，故停止節目的拍攝，但卻也因此催生出全新的單元「連線大閒聊」，這次邀請人稱「髮神」的吳依霖老師與她在節目中結識的好姊妹潘慧如，2人透過視訊上的直播閒聊，陪伴大家居家防疫生活。

直播一開始，吳依霖老師以居家的裝扮登場，但潘慧如卻以浮誇的綁髮造型亮相，讓老師直呼「你實在太浮誇了」，潘慧如回應：「難得跟髮神連線直播，一定要慎重髮型。」但老師也誇讚「你的髮帶和髮尾收的都很專業欸」，獲得髮神的誇讚，潘慧如欣喜若狂。恰巧直播的時間，碰上老師的吃飯時間，老師一邉直播一邊享用雙人份的壽司、海膽蒸蛋和沙拉，網友直呼看老師吃飯實在是太療癒了，並強烈建議老師可以「吃播」。

2人同為單身女子，便探討起身為單身女子，甚麼時候最幸福，甚麼時候會最落寞，潘慧如不假思索的回答：「最幸福的時刻就是自己想做什麼就做什麼，非常自由。」老師接著表示，最近腳受傷打著石膏，所以這陣子體驗到最落寞的時候，就是需要照顧自己，也特別描述打石膏的生活，竟然曾經有過5天沒洗澡、洗臉和洗頭，一整個禮拜打著石膏實在是又臭又癢，老師鉅細靡遺的形容，讓直播間的網友覺得「聽老師的說明，自己的腳好像突然癢了起來」。

老師話鋒一轉，還爆出自己的癖好，表示自己其實非常喜歡聽演歌以及老歌，現場也首次獨家在螢幕面前演唱一小段〈恰似你的溫柔〉，意外展現好歌喉，直播到了尾聲，老師不忘呼籲大家，雖然現在大家都待在家中居家防疫，但鼓勵大家可以試著找到一些屬於自己的樂趣，像她每天都會給自己一個任務，例如今天要整理這2個區域或抽屜，讓自己多多走動，也可以趁著這段時間，大家可以藉這個機會做一些平常比較沒有機會做的事。

網友在直播的最後，抓緊時間提問老師「平常半夜一個人喝醉的時候，你做過最荒唐的事？」老師回說，自己判斷有沒有喝醉，只要隔天早上起來自己是全裸的就是前一天有喝醉，現在回憶起來真的是年少輕狂，青春無敵。