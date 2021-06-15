星卉亮麗回歸三立在《天之驕女》演出要角。（三立提供）

星卉亮麗回歸三立在《天之驕女》演出要角。（三立提供）

星卉在三立《天之驕女》演國際刑警。（三立提供）

星卉因為身高差距都要抬頭看老公亮哲、抬出雙下巴。（三立提供）

星卉因為身高差距都要抬頭看老公亮哲、抬出雙下巴。（三立提供）

星卉暌違老東家三立八點檔4年多後，日前正式回歸《天之驕女》，她去年底透露與30年前的初戀男友重逢後再度交往，15日受訪時坦言，最近與交往1年的電視台攝影師男友陷入雙重考驗，「疫情關係，現在互相隔離中，我們都是高風險工作，會牽一髮而動全身，劇組防疫做得非常好，千萬不要因為我們而影響了大家，為了保護所有人，暫時只能用視訊聯絡！」此外，以工作為重的她過去曾有因拍戲而分手的經驗，「我回來拍戲後，他也許不能接受我的生活模式就會默默離開。疫情再加上拍戲，我們的考驗才正開始！」

星卉坦承，比她大1歲、曾有過一段婚姻的男友，育有一對正在讀大學的兒女，他一直很想要共組家庭，「求婚？應該N百次了吧！」是她覺得時間還沒到 ，「結婚很容易，但要一輩子牽手走下去，就必須相處到有一定默契和很大的勇氣與決心，我不希望是衝動之下結婚，之後又不開心而離婚，因為他還有小孩，是三個家庭的事。我比較理性一點，覺得久一點再來談這問題，他也知道我的想法，他說他不會再提了，除非我哪天自己點頭願意」。

此外，她也跟男友說過，除了現在必須在疫情期間共患難相互體諒，她回來拍戲後生活上一定會有一些改變，就算之後回到解封的正常生活，兩人工作領域不同，也會因為她拍戲時間長而無法常見到面，這些都需要互相體諒包容，都能做到才可以走下去，做不到就很難，她覺得這樣的考驗對兩人也都是好事，男友現在也尊重她的想法。

星卉也透露說，男友不能接受她拍親密戲，「但他也算圈內人，知道演員的工作就是演好角色，所以他還是尊重我，雖然不能接受但他選擇不看」，她覺得很可惜，因為這樣就不能跟對方分享拍戲的內容，要問他的意見也沒辦法，「他至今只看了我出場的第一集警察打壞人！」且男友也不希望她叫別人「老公」，「這是人性吧！他覺得我不了解男人的心」。

其實就連要互相隔離，兩人也經過一番徹夜長談，星卉說，男友一開始不想，認為只要小心做足防疫、在外全程戴口罩就不會有什麼問題，還問她「那我們要暫時分手到年底嗎？」她回「就等疫情穩定一點再說吧」，因為她要一直拍戲，這是為了保護自己、家人、身邊的人、劇組和電視台的權宜之計，「病毒不長眼，我會害怕，這不是我們能負擔得起的責任，而且如果這段感情這麼穩定，不會因為暫時不見面而有所影響」，她幾乎一整晚沒睡覺在跟對方溝通這件事，甚至因為壓力太大講到哭，「因為我很堅持，他最後尊重我的決定」。也因為男友工作的同一棟其他電視台有攝影師猝逝後才確診，身為舊識、同業的男友很難過，後來男友也去做快篩和PCR篩檢證實陰性，讓她放心、不要有那麼大壓力。

個頭嬌小的她第三度劇中演警察，被虧是全世界最嬌小的國際刑警，她很開心能在拍戲時3度演警察，圓了小時候想當警察、但身高不到158公分不能報考的缺憾。但她也哀怨地說，劇中老公亮哲身高177公分，皮膚黑又很瘦，「我都必須抬頭看他眼睛、要抬很高，結果下巴就不見了！」雖然41公斤是她一直以來上鏡頭最OK的體重，但一跟亮哲對戲就變成包子臉，也因此前陣子被男友餵食而幸福肥的她，從進組開始就想辦法讓自己更瘦，「亮哲比我小5歲，不能看起來像姊弟」，她拼命想在最短時間瘦下來，每天都不吃東西只喝精神糧食：咖啡。

她說自己原本就很能挨餓，真的餓到受不了才喝一點牛奶，如果胃不舒服就吃胃藥，一個多星期下來已瘦2公斤。因為男友現在不會去她家煮東西給她吃，剛好讓她可以專心瘦身，「他之前怕我餓就會煮，因為很香，我就忍不住吃了，阻礙我減肥！現在他不在身邊，我才能瘦那麼快！」超愛吃劇組便當的她，很期待可以吃便當的那一天。