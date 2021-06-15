近期宜蘭縣有民眾向消保官反映，指連鎖超市的蔬菜比疫情前漲了2到3倍，今天（15日）消保官王雅琳表示，菜價高主要與產區因下雨受損有關，經比對業者進貨價與利潤，並無哄抬價格。

縣府農業處表示，端午節前南部下大雨，讓生產量縮，量縮導致價格上揚，整體拍賣價格提高，前陣子青江菜還從11元漲到61元，所有的葉菜類都上漲，連鎖超市還要分區、包裝、物流等成本，到了零售價端還會比拍賣價更高。

消保官王雅琳今天在縣務會議中指出，6月11日有民眾反映，因考量傳統市場有人潮群聚問題，改去連鎖超市採買，但菜價是疫情前的2至3倍，認為有哄抬物價之嫌，但經查後疫情前到6月11日間，業者進貨的進價成本與售價情形，是沒有惡意哄抬。

她表示，經查後業者的利潤與疫情前差不多，利潤並沒有因為疫情而提高，判斷沒有惡意哄抬的問題，業者也澄清說，進貨價格有所落差，主要是前陣子產區下大雨又放晴，葉菜類因此容易腐爛、到貨量少，全國都有這樣的問題。