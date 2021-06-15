金管會協力聯徵中心、財金公司、金融控股公司、銀行、保險公司、證券商及期貨商等，於日前成立「金融行動身分識別聯盟」，以加速推動金融行動身分識別標準化機制。採集中式開發手機身分識別APP，導入FIDO標準，綁定晶片金融卡等，以提供跨機構身分識別功能。預計今年第4季啟動試辦。

隨著金融科技及數位金融服務持續創新發展，民眾對以行動裝置或全電子化開戶及交易的需求與日俱增。國內目前許多金融機構的數位存款帳戶須經過自然人憑證、信用卡、存款帳戶等實體卡片方式進行身分識別；若非經實體身分認證，則開立的帳戶型態及交易範圍有所限制。

為解決上開問題，金管會於109年8月27日發布之金融科技發展路徑圖中納入「研究發展金融行動身分識別標準化機制(下稱金融FIDO)」。金融FIDO係規劃透過導入國際FIDO標準，先讓用戶綁定行動裝置、實體卡片及生物特徵，未來使用金融服務時，即可用綁定的裝置、生物特徵進行身分識別，毋須再使用實體卡片或帳號密碼。

金融FIDO機制的導入，對於消費者而言，可解決以帳號密碼作為身分驗證方式所衍生出之各項問題，提高消費者使用的便利性及安全性；對金融機構而言，可免除向客戶重複驗證身分的作業，同時未來若功能增加，亦可跨機構傳輸資料，進一步提高客戶的服務效率，並降低相關營運成本。

為建立金融FIDO標準化機制規劃由聯徵中心任聯盟召集人，與聯盟成員研商FIDO功能、管理機制、開發及運作方式等。由財金公司協助制定技術規格標準等事宜。採集中式開發手機身分識別APP，導入FIDO標準，綁定晶片金融卡等，以提供跨機構身分識別功能。