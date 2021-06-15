桃園市首日施打疫苗，有12310長者接種。有2民眾施打後分別有意識不清、抽蓄。另外有3人尚未施打，即出現身體不適，其中1人還失去呼吸、心跳送醫急救，但仍不治，其他人觀察後尚無大礙。

鄭文燦表示，疫苗接種率相當高，桃園市首日88歲以上長者施打疫苗列冊1萬9830人，15日有12310人接種，施打率62％，有1642人，約13％是非戶籍人口。以施打狀況來說，桃園大有國中、八德大忠國小，超過7成，中壢龍興國中69％，桃園慈文國中67％。另外以人數計算，自強國中731人最多，龍興國中、南崁高中分別以688人、664人居2、3。此外復康巴士出動183輛、疫苗計程車2420輛次。

鄭文燦也說，有發現部分站採用日本的「宇美町式」，「醫護動、人不動」打法，看起來相當順暢，也請各接種站若空間許可就照這種方式施打。他也呼籲，長者比預估接種時間早半小時報到即可，今天不少地方擁擠，一部分是長輩提早1、2小時抵達。不過16日各站，都要想辦法分流、降載，或者安排更大等待區，避免群聚。