藝人賈永婕日前在短時間招到342台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）並迅速送到各大醫院，她表示：「正常的採購流程從訂購到交貨，大約需要三週到一個月的時間，我們短短三天內就完成交貨，病毒我跟你拼了！」引起許多台灣人的感動與支持，昨（14日）賈永婕、柯佳嬿現身到仁愛醫院，親自送上下午茶150 個肉桂捲、100個這可麗露，與醫護人員一同慶端午節，良善行動資助台灣醫療設備的不足，引起許多網友的討論。

昨（14日）賈永婕在個人臉書表示：「今天是端午節，很多醫護人員不能跟家人一起過節，還在前線守護著我們！我們的暖心點心來了！」她坦言，下午4點柯佳嬿親自送來150個熱呼呼剛出爐的肉桂捲！以及100個這可麗露！偶像劇天后超熱血親自站在這裡送餐！賈永婕兩個女兒看到柯佳嬿非常開心！

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藝人賈永婕、柯佳嬿，日前親自送下午茶點心。（圖/賈永婕 臉書)

賈永婕表示：「目前有兩個貼心的小幫手，因為這兩天我都在忙HFNC愛心便當的活動幾乎都交給兩個女兒幫我去聯絡安排，兩個助理搭配的不錯，一位聯絡醫院，另一位聯絡餐廳，最後再一起討論。」她坦言，今天一整天都很溫暖，雖然是在疫情嚴峻的時刻，但希望大家還是一樣可以溫暖的過日子。

藝人賈永婕與兩位女兒一起完成挺醫護行動。（圖/賈永婕 臉書）

飲料杯寫上對醫護人員加油打氣的話語。（圖/賈永婕 臉書）

柯佳嬿在底下留言回應：「妳從自身散發正面美好的能量，影響越來越多人，願意像妳這樣子投入與付出不容易，真的好棒！」徐若瑄則回應：「謝謝永婕的奔跑，讓遠在新加坡的我，有機會持續透過這樣小小的心意，把愛送給大家，心與大家同在！天佑台灣！」許多網友在底下留言表示：「永婕真的了不起，幾乎沒有休息，一直在奔走，就一個女子想助人的意志力，撐起台灣善念一片天。」

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