苗栗電子廠群聚感染，中央成立苗栗前進指揮所，截至6月5日到16日，已將竹南6個廠的高風險居家隔離移工做採檢，總人數約1400人，估計有150~200人確診，確診率約為10％到15%。苗栗縣15日新增18例確診案例，為京元電等4家電子科技廠員工或家庭接觸者，其中群創光電為首次出現1名移工染疫。
群創表示，竹南廠有1名外籍同仁14日因身體不適就醫，並在15日確診，群創追溯該同仁的接觸史，其於6月10日下班後未再進過公司，確認其密切接觸者共6名均入住集中檢疫所並進行為期14日隔離，群創為謹慎起見，將進行接觸者與同棟樓宿舍同仁的PCR檢測，群創並每日關懷隔離者健康狀況及提供協助。
群創也立即升級防疫措施，全廠區持續執行嚴格防疫管理並積極配合苗栗前進指揮所，除原定進行嚴格消毒管控，並針對該同仁工作場域、公共區域、宿舍等區域加強消殺，以降低廠區擴大感染風險。其他防疫措施包括居家辦公或分組分流上班、降低群聚會議等活動、禁止廠區移動、限制出差行程、安全餐食提供，以確保同仁的健康與安全。
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