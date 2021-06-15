大陸外交部發言人趙立堅。新華社

6月15日，大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者提問，慕尼黑安全會議發佈慕尼黑安全指數和報告，通過對12個國家一萬多民眾的風險感知情況進行調查，將中國描述為「泰然自若的國家」（unperturbed country），報告分析稱中國民眾對風險的感知指數較低，這體現出中國人民對國家實力的信任。中國民眾堅信，國家已經做好了應對風險的準備。中方對此有何評論？

趙立堅表示，慕尼黑安全會議有關報告展現了中國人民對政府的信心。中國政府始終致力於確保國家安全、民族和諧、人民安寧、社會公平正義、經濟發展繁榮、生態環境美麗，讓中國人民都能享有看得見、摸得著、感受得到的幸福感、安全感。經過70多年的不懈努力，14億中國人民擺脫了絕對貧困，不再遭受戰亂、貧困、飢餓之苦。中國人民對中國政府的滿意度和支持率連年超過90％。

趙立堅說，該報告稱中國民眾對於「新冠肺炎疫情」和「一場未來流行病」的風險感知指數都遠低於其他國家，我想主要原因在於面對突如其來的新冠肺炎疫情，中國政府堅持人民至上、生命至上，採取了「最硬核」的疫情防控措施，率先控制住疫情，廣大人民率先享受了安全和正常生產生活秩序。加拿大約克大學去年一項調查顯示，新冠肺炎疫情之後，中國民眾對政府的信任度升至98％。

趙立堅強調：「當然，我們也清醒地認識到，在中國前進的道路上還面臨許多風險挑戰，我們要繼續居安思危，增強憂患意識，努力防範化解各種風險挑戰，讓中國人民未來享有更多的獲得感、幸福感、安全感。」