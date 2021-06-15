因應國內疫情，中央流行疫情指揮中心5月中旬PCR檢驗量能因新增40家指定機構、獎勵購置高通量的儀器，單日檢驗量能升至8萬多件。伴隨檢測需求高漲，基因檢測廠金萬林（6645）積極協助醫療院所導入檢測試劑與儀器設備，5月營收年月雙增1倍以上，創單月新高。

金萬林表示，輔導的醫事檢驗所主要接應北部醫院檢體篩檢，內容包含：銷售新冠肺炎試劑、檢測耗材、檢測儀器、輔導系統化報告產出設置，目前日檢測量最高能達到1萬份。另亦銷售防護衣、護目眼鏡等防護用品，以及企業快篩的導入和代理銷售快篩試劑。

金萬林研發設計出新冠病毒核酸檢測自動判讀套件，產品陸續取得歐盟CE、美國EUA、台灣 TFDA certified、菲律賓FDA等國際認證，更是國內第一家取得美國EUA的產品，外銷美國、歐洲、南美洲、東南亞各國，今年來營收較去年顯著成長。前5月營收1.64億元，年成長76％，亦創歷年同期新高。

金萬林指出，國內抗疫需求急增，旗下代理與銷售PCR檢測儀器、試劑等整體篩檢配套產品，持續協助各大醫療院所及檢驗所建立新冠肺炎檢測實驗室，以及導入企業快篩，有效協助提升雙北的檢驗量能。

金萬林已協助近10家醫院建立新冠肺炎檢測實驗室，投放PCR檢測儀器，另還將陸續導入試劑與儀器設備至近20家醫療中心及檢驗所，除檢測儀器營收陸續認列外，也將持續出貨新冠肺炎試劑給各醫療院所，為未來營收主要成長動能。