華爾街靜待本周四聯準會利率會議，美債10年期殖利率揚升，比特幣重回 4 萬美元大關，科技股本周開局強勁，標普、那指收盤創新高。

隨著美國那斯達克指數創下新高後，台股今日開高後一路穩步向上，電子權值股由晶圓雙雄領漲，受惠漲價題材，台積電上漲超過1%，收盤站上 609元，相關供應鏈同步上漲，包括創意、弘塑、漢唐、家登等多檔，均獲得買盤青睞。其他電子權值股，聯電漲幅最高超過3%；聯發科及同為 IC 設計高價股的矽力KY，漲幅逼近1%。

被動元件迎接第三季旺季，營運可望再上一層樓，龍頭廠國巨今日盤中漲幅超過 5%，最高來到 525 元，領漲被動元件族群，包含華新科、凱美、禾伸堂等股價同步走強。

大盤終場指數上漲157.77點，收在17371.29點，成交值4331.07億元。三大法人合計買超146.5億元，其中外資及陸資買超142.86億元，自營商買超17.2億元，投信賣超13.56億元。

今天運輸類股是最強的族群，其中四維航、中櫃、陽明、長榮、萬海、台驊投控亮燈漲停，海運股成交比重高達 5成。

投資人接下來操作策略，鎖定主流股，「抱到做頭為止」，IC設計、貨櫃三雄是值得注意的族群。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。