台北市今開放85歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，北市副市長蔡炳坤指出，針對長照機構啟用「機動接種隊」，預計下周能將224家長照機構全數施打完畢，而臥床長者則提供到宅接種服務，目前已有119人預約。

台北市長柯文哲表示，台北市15日開放有透過網路預約的85歲以上長者疫苗，目前共預約3萬多名長者，市府預計花1天半的時間接種完畢，早上有到信義國中、松菸、中興診所、台安醫院等地視察，各地早上人潮仍多，因此主張接種預約制。

柯文哲提及，目前除了空間隔離外，還有時間隔離，假使病毒會掉到地上，隔15分鐘後「大概不會感染」，因此若網路預約有預約到的人，照時間來就好，否則提早只是讓自己排隊。

柯文哲強調，採預約制度就是要分時段、製造空間與時間分隔效益，未來若要打疫苗，呼籲家盡量上網預約，也要求陪伴者盡量精簡。

蔡炳坤表示，機動接種隊主要是針對長照機構，從12日疫苗到貨後又開始打，預計在16日可以完成40家，本週目標100家，下週140家，「全市1萬993人，在下週會全部施打完畢」。

蔡炳坤指出，第二部分則是到宅施打的部分，主要針對長照2.0、失能等級在7、8級的，在家臥床無法出門的長者，預估有5020人，每次個團隊出去就是打8到10人。

蔡炳坤表示，從明天開始，會由台大醫院的團隊打頭陣，優先到中正萬華區進行到宅接種，19個團隊可以承擔一半的量能，另外一半由北市醫師公會媒合基層醫生，針對長照服務個案會依序開打。

蔡炳坤強調，今天早上已經完成預約的有119人，因為1966長照專線太多人湧入，如果1966中央長照專線被打爆，也可以打到1999，由衛生局主動聯繫，預約到宅施打。