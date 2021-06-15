有些人的性格擁有很多面相，因此會表現出不同的樣貌，讓人摸不清他的真實性格，星座運勢網站「星座漫畫」分析，天蠍座、雙魚座、雙子座天生擁有雙重人格，他們可以很和善，也可能突然變得冷漠，同一個身體彷彿住進不同的靈魂，令人難以捉摸。

▍第三名：天蠍座

天蠍座平常看起來很冷淡，感覺對什麼事情都沒興趣，其實他把一切都看在眼裡，如果跟他聊起身邊看不慣的人事物，他絕對可以連續好幾小時滔滔不絕的發牢騷，他們會批評自己看不順眼的事情，身邊的人如果惹他不高興，他也會記在心裡，有機會可以抱怨時，就能聽到他發表長篇大論，與平時冷酷的形象反差很大，彷彿擁有雙重人格。

▍第二名：雙魚座

雙魚座本身就很矛盾，他們的優點和缺點都很強烈，甚至可說是十二星座優缺點的綜合體。雙魚座時常顯得很有自信，但其實內心又深深的感到自卑，有時看起來很柔弱，遇到困難時又可以看起來很堅強，他們充分展現出雙重人格的特性，讓人難以捉摸。

▍第一名：雙子座

雙子座是無庸置疑的第一名，他們本身就是雙重人格的代表星座，內心隨時都有兩種完全不同的聲音在拉扯，他們的思考模式和實際行動會那麼難以預測，就是因為他們內心有太多不同面相的想法，此刻的決定說不定在下一秒又被自己推翻，因此他們有時看起來很活潑，有時又看起來很安靜，差異之大彷彿兩個完全不同的人。