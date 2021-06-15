唐吉訶德突停業消毒 黃珊珊：沒有確診個案是自主停業 17:222021/06/15 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊表示，今天查證唐吉軻德沒有確診個案，應該是自主停業。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主打24小時營業的「唐吉軻德」，13日晚間在臉書宣布，10點暫停營業，做全店的消毒作業，直到15日上午10點，才會恢復作業，外傳有員工確診，才會消毒，但業者對此否認；台北市副市長黃珊珊表示，今天查證唐吉軻德沒有確診個案，應該是自主停業。 疫情持續升溫，人心慌慌，日本藥妝店「唐吉軻德」13日宣布暫停營業全店消毒，引發外界質疑是否有確診者才會關門消毒，黃珊珊指出，向衛生局查證後，唐吉軻德並沒有員工確診，應該是自主停業消毒。 北市三級警戒滿月 黃珊珊嘆：除面對病毒 還有沒必要的政治口水與操作 學生確診單日增14例 半數國小童 #新冠肺炎 #台灣 #消毒 #唐吉軻德 #黃珊珊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中開放懷孕醫護接種莫德納 二胎護士脫口：心安了 14:162021/06/15 生活 疫苗分配 黃珊珊槓陳時中搞祕密 04:102021/06/15 焦點要聞 彰化確診里長出院4日猝死 才跟女兒通電話突口吐白沫倒地亡 15:582021/06/15 生活 男子確診家人竟能逃過感染 醫師透露：靠這三招 08:352021/06/15 生活 沒有實體的畢業典禮 黃偉哲錄製影片送祝福 13:572021/06/15 寶島 朝野齊聲籲 6月民生用電減收電費 04:102021/06/15 財經焦點 停業場所要員工回來消毒 勞動部：薪資照付 14:512021/06/15 財經 解封有望！今本土確診132例 8人死亡 三級警戒以來新低 13:372021/06/15 生活 金山區家族群聚感染 流動攤商1家7口染疫 17:262021/06/15 生活 海納百川》貪腐危機循環論（吳成豐） 17:582021/06/15 海納百川 疫情帶動宅經濟 中市工策會開設電商線上課程 16:332021/06/15 寶島 生活熱門新聞 桃園增12人確診 足跡包含家樂福中壢店、蔬果賣場 - 生活 柯文哲揭確診下降2原因 竟跟端午節有關 - 生活 國內汙水系統也有新冠病毒 陳時中證實：有兩處發現 - 生活 又有大雨 全台水庫狂吸 就這兩個「不爭氣」 - 生活 陳時中500台救命神器挨轟慢半拍 HFNC廠員工揭內幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。