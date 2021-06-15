主打24小時營業的「唐吉軻德」，13日晚間在臉書宣布，10點暫停營業，做全店的消毒作業，直到15日上午10點，才會恢復作業，外傳有員工確診，才會消毒，但業者對此否認；台北市副市長黃珊珊表示，今天查證唐吉軻德沒有確診個案，應該是自主停業。

疫情持續升溫，人心慌慌，日本藥妝店「唐吉軻德」13日宣布暫停營業全店消毒，引發外界質疑是否有確診者才會關門消毒，黃珊珊指出，向衛生局查證後，唐吉軻德並沒有員工確診，應該是自主停業消毒。