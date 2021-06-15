中國外交部發言人趙立堅15日主持例行記者會。就美國防部公職人員投書中國《環球時報》被查一事指出，美方談論言論自由時應多照照鏡子，而不是整天拿著放大鏡去看別人。

據報導，美國退役海軍陸戰隊員、目前任職於美國國防部的法蘭茨·蓋爾因此前在中國《環球時報》上發表文章，反對美國在台灣問題上與中國公開對峙，而遭到美國軍方反情報調查，可能提前失去公職。

趙立堅說：「我想很多人都會有這樣的疑問，美國不是一向標榜所謂的言論自由、自詡秩序、公理、正義的化身嗎？因為發表兩篇與美國政府立場不一致的文章遭到調查，難道偌大的美國連兩篇清楚標注僅代表作者個人觀點的文章都容不下嗎？

趙立堅表示，事實上類似情況在美國俯拾皆是。新冠肺炎疫情期間，看到為美國國內疫情「吹哨」的朱海倫醫師、懇請衛生部門為疑似病人檢測的麥卡錫醫生、寫信呼籲撤離「羅斯福」號航母艦上官兵的克羅澤爾艦長等許多人，向美國政府諫言，他們僅僅因為說了真話，發出與政府不一致的聲音，就遭到噤聲或被調查撤職。

趙立堅強調，美方在談論言論自由時，應該多照照鏡子，而不是整天拿著放大鏡去看別人。